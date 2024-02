"Queen": So süß feiert Matthias Schweighöfer seine Ruby!

Happy Birthday, Ruby O. Fee (28)! Schon seit knapp fünf Jahren geht die Schauspielerin gemeinsam mit Matthias Schweighöfer (42) durchs Leben. Immer wieder zeigt sich das Paar zuckersüß in der Öffentlichkeit – sei es auf dem roten Teppich oder vor der Kamera. Sie sind ein absolutes Dream-Team! Aber auch in den sozialen Medien leben die beiden Filmstars ihre Liebe aus. Matthias lässt es sich nicht nehmen, seiner Ruby liebevolle Worte zu widmen!

Anlässlich ihres 28. Geburtstages findet der "100 Dinge"-Darsteller zuckersüße Worte, um seine Partnerin zu feiern. "Bleib so wie du bist, denn so wie du bist, bist du einfach alles: Freundin, Partnerin, Kollegin, Vorbild, Queen... und so viel mehr", schwärmt Matthias auf Instagram und fügt noch hinzu: "Lass dich heute feiern. [...] Ich feiere dich sowieso." Doch dabei bleibt es nicht – der Blondschopf hängt an seinen Beitrag noch eine Bilderstrecke an, auf denen er gemeinsam mit seiner Ruby schöne Momente teilt.

Das Paar hat es auch nach Hollywood geschafft. Die beiden haben nicht nur in internationalen Produktionen mitgewirkt, sondern posierten auch erst vor wenigen Wochen gemeinsam auf dem roten Teppich der Golden Globes. "Wir waren stolz, dabei zu sein. Einer der Filme, in dem ich mitgespielt habe, war ein großer Gewinner: 'Oppenheimer'. So stolz auf die Crew [...]", verkündete Matthias glücklich.

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Mai 2023

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee, Schauspieler

Getty Images Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer, Schauspieler

