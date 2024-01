Fan-Moment: Matthias Schweighöfer posiert neben Snoop Dogg!

Er ist stolz wie Bolle! Mit Filmen wie "What a Man" und "Schlussmacher" gelang Matthias Schweighöfer (42) der große Durchbruch in der deutschen Filmwelt. Inzwischen ist der Schauspieler auch international ein begehrter Kinostar – zuletzt hatte der gebürtige Mecklenburger sogar eine Rolle in dem amerikanischen Blockbuster "Oppenheimer" ergattert. Nun ging für ihn ein weiterer großer Traum in Erfüllung: Matthias erlebte seinen ganz persönlichen Fan-Moment!

Auf Instagram teilt der 42-Jährige einen neuen Schnappschuss von einem Event in Beverly Hills – und den muss ihm erst mal jemand nachmachen! Darauf posiert der Blondschopf nämlich eng eingehakt und mit einem breiten Grinsen im Gesicht neben Snoop Dogg (52). Dem Rapper gefällt die Aufnahme mit Matthias wohl so gut, dass er sie ebenfalls auf seinem Social-Media-Account postete.

Mindestens genauso euphorisch zeigte sich wiederum Lisa Mieschke, als sie den Schauspieler gemeinsam mit ihrem Freund David Jackson auf einer Filmpremiere traf – und er das Bachelor-Paar auch noch erkannte. "Ich kann's gar nicht glauben. Matthias hat uns angesprochen und meinte, er kennt uns", erzählte sie total aufgeregt im Netz und fügte hinzu: "Wir standen da einfach mit ihm und haben über alles Mögliche gequatscht."

Getty Images Matthias Schweighöfer im Januar 2024

Getty Images Snoop Dogg, Rapper

Instagram / lisa.mieschke Lisa Mieschke und David Jackson im August 2023

