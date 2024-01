Fehler? Matthias Schweighöfers Insta in der Türkei gesperrt

Ob das nur ein Fehler ist? Aus der deutschen Filmbranche ist Matthias Schweighöfer (42) längst nicht mehr wegzudenken – und auch im Ausland hat der Schauspieler mittlerweile zahlreiche Fans. Im Netz sorgt der gebürtige Mecklenburger mit regelmäßigen Schnappschüssen für Begeisterung – doch die Aufnahmen sind offenbar nicht für alle zugänglich. In der Türkei soll Matthias' Profil auf Social Media nicht verfügbar sein!

Ist man in der Türkei und möchte die neuesten Instagram-Beiträge des Blondschopfes sehen, so stößt man auf Leere, berichtet Bild. Lediglich das Profilbild des 42-Jährigen und der Satz "Dieses Profil ist in deiner Region nicht verfügbar" sind zu sehen – dabei soll es sich allerdings nur um einen technischen Fehler handeln. Für einen geplanten Livestream zu seiner Weinmarke wurde wohl eingestellt, in welchen Ländern die Übertragung zu sehen sein soll – in der Türkei ist die Alkoholwerbung seit 2014 verboten. Und so soll der Bug entstanden sein.

Hoffentlich verpassen seine Fans in der Türkei dadurch nicht den nächsten Post des Frauenschwarms. Kürzlich versetzte er seine Follower mit einer oberkörperfreien Aufnahme in Schnappatmung. "Zu Weihnachten gab es von meinen Liebsten weder Strümpfe noch Seife, dafür aber ein paar Slips", witzelte er zu dem Foto.

Anzeige

Getty Images Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer, Schauspieler

Anzeige

Stanislav Honzik/Netflix Matthias Schweighöfer in "Army of Thieves"

Anzeige

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer im Dezember 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de