Matthias Schweighöfer möchte das Frauenschwarm-Image ablegen

Was seine Karriere betrifft, hat Matthias Schweighöfer (42) in letzter Zeit einen ordentlichen Wandel durchlebt. Lange galt er durch seine Rollen in romantischen Komödien als lustiges Film-Schnuckelchen. Doch dann zog es den Schauspieler für Produktionen wie "Army of Thieves" nach Hollywood. Sogar im Kassenschlager "Oppenheimer" war er mit von der Partie. Jetzt gibt er preis – Matthias will sich wohl bewusst von seinem Frauenschwarm-Image lösen!

Für Matthias scheint es Zeit zu sein, andere Saiten aufzuziehen. "Es war gut zu sagen: Ich bin vielleicht ein gut aussehender Mann, mal gucken, wie sich das verkauft. Aber mit dem Alter sehe ich das anders", erklärt er Watson. Er wolle niemand sein, der der Jugend nachrennt. Auch in Zukunft wolle er sich dem Publikum von einer anderen Seite zeigen: "Die nächsten zwei Filme, die ich drehe, werden ernstere und auch eher ältere Sachen."

So richtig nachvollziehen kann er sein Image ohnehin nicht. "Ich habe jetzt vor Kurzem mit meiner lieben Freundin Ruby mal meine alten Sachen angeguckt und dachte: Frauenschwarm? Also, ich sehe das nicht", erzählt Matthias. Ruby O. Fee (27) wird das wohl anders sehen – sie erzählte erst kürzlich, wofür sie ihren Liebsten besonders bewundert.

Matthias Schweighöfer in "Army of Thieves"

Matthias Schweighöfer, Schauspieler

Matthias Schweighöfer und seine Freundin Ruby O. Fee

