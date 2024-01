Matthias Schweighöfer und seine Ruby rocken Golden Globes

Matthias Schweighöfer (42) hat den Sprung nach Hollywood geschafft. Nachdem der Schauspieler in Deutschland eine Karriere mit hauptsächlich romantischen Komödien hingelegt hatte, dauerte es nicht lange, bis die Filmhauptstadt an die Tür klopfte. Im vergangenen Jahr spielte er sogar eine Rolle in einem der erfolgreichsten Streifen des Jahres: "Oppenheimer". Nun geht es damit zu den 81. Golden Globes – und Matthias legte zusammen mit seiner Ruby O. Fee (27) einen glänzenden Auftritt hin.

Bei Instagram verkündete Matthias seinen Fans stolz, dass er bei den diesjährigen Golden Globes dabei sein durfte. Zusammen mit seiner Ruby posierte er im schmucken Smoking. Seine Liebste wählte hingegen ein hautenges schwarzes Kleid mit tiefem Ausschnitt. "81. Golden Globes in Los Angeles. Und wir waren stolz, dabei zu sein. Einer der Filme, in dem ich mitgespielt habe, war ein großer Gewinner: 'Oppenheimer'. So stolz auf die Crew [...]", freute sich der 42-Jährige. In seiner Story können die Fans noch verfolgen, wie das Paar sich auf die Preisverleihung vorbereitete.

Und das Historiendrama "Oppenheimer" war tatsächlich einer der großen Gewinner des Abends. Ausgezeichnet wurden unter anderem Regisseur Christopher Nolan (53) und die beiden Darsteller Cillian Murphy (47) und Robert Downey Junior (58). Hinzu kam noch die Trophäe in der Kategorie "Bestes Drama". Damit überholte "Oppenheimer" Barbie, den zweiten Kinohit des Jahres 2023, der lediglich in der Kategorie "Bester Filmsong" abräumte.

Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Cillian Murphy und Robert Downey Jr. mit ihren Golden Globes

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de