Gunther Emmerlich hatte Weihnachtspläne mit seiner Familie

Es war bereits alles geplant. Gunther Emmerlich (79) hatte sich als Multitalent der deutschen Fernsehlandschaft einen Namen gemacht. Vor allem als Opernsänger und Moderator hatte er viele Erfolge gefeiert. Erst kürzlich wurden dann traurige Neuigkeiten öffentlich: Der TV-Star ist überraschend gestorben. Mittlerweile steht seine Todesursache fest. Der Opernsänger starb aufgrund von Herzversagen. Nun wird bekannt: Gunther hatte bereits die Weihnachtsfeiertage mit seiner Familie geplant.

In der Talkshow "Riverboat" gab der 79-Jährige nur wenige Tage vor seinem Tod preis, was er an den Festtagen eigentlich vorgehabt hätte: Das Fest der Liebe wollte er mit seinen Kindern, seinen zehn Enkelinnen und seinen zwei Urenkeln gemeinsam verbringen. "Ich mache eine Rundreise. Ich lasse nicht alle zu mir", witzelte Gunther. Dann führte er seine Pläne weiter aus: "Heiligabend bin ich bei meiner Tochter mit ihren drei Kindern und ihrem Mann. Da feiern wir Heiligabend, nachdem wir in der Kirche waren." Am zweiten Weihnachtstag wollte er dann den Rest der Familie besuchen.

Mittlerweile sind auch nähere Details über sein Ableben bekannt. Seinem Manager zufolge hatte Gunther am Dienstag in seinem Haus plötzlich über Atembeschwerden geklagt. Als die von seinem Sohn gerufenen Rettungskräfte schließlich eintrafen, hätten sie jedoch nichts mehr für ihn tun können. "Beim Eintreffen war Gunther Emmerlich bereits tot. Die offizielle Todesursache war Herzversagen", erklärt der Manager gegenüber Bild.

Anzeige

Getty Images Gunther Emmerlich, Entertainer

Anzeige

Getty Images Gunther Emmerlich im Januar 2009

Anzeige

Getty Images Gunther Emmerlich, Opernsänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de