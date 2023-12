Todesursache bekannt: Daran starb TV-Star Gunther Emmerlich

Deutschland trauert um eine echte Fernsehlegende. Gunther Emmerlich hatte jahrzehntelang viele Erfolge als Opernsänger und Moderator gefeiert – vor allem im ostdeutschen TV. Erst vor ein paar Tagen war er zuletzt im MDR zu sehen gewesen. Doch vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass das Multitalent der Unterhaltungsbranche ganz überraschend gestorben ist. Woran, war bisher unklar. Nun steht Gunthers Todesursache aber fest.

Gegenüber Bild verrät der Manager des 79-Jährigen Details zu seinem Ableben. Gunther habe am Dienstag in seinem zu Hause in Dresden auf einmal über Atemnot geklagt. "Daraufhin rief sein Sohn Johannes den Notarzt", erklärt er. Doch die Rettungskräfte seien zu spät gewesen und haben nichts mehr für ihn tun können: "Beim Eintreffen war Gunther Emmerlich bereits tot. Die offizielle Todesursache war Herzversagen."

Vergangene Woche habe er noch für vier Konzerte auf der Bühne gestanden. Doch bereits dort sei er etwas schlapp gewesen. "Er wirkte ein wenig angeschlagen, sagte aber, dass er natürlich auftritt. Wir hätten die Auftritte sofort abgesagt, wenn er ernsthafte Probleme gehabt hätte. Die waren aber nicht zu erkennen", so der Manager.

Getty Images Gunther Emmerlich im April 2009

Getty Images Gunther Emmerlich, Opernsänger

Getty Images Gunther Emmerlich im Januar 2009

