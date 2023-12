Vin Diesel soll seine Ex-Assistentin sexuell genötigt haben!

Vin Diesel (56) muss sich nun schweren Vorwürfen stellen! Der Schauspieler ist besonders für seine Rolle in den beliebten Fast & Furious-Filmen bekannt, in denen er Dominic Toretto verkörpert. Aber auch in anderen Bereichen des Filmschaffens hat sich der Kalifornier bereits versucht: darunter als Produzent, Regisseur und auch als Drehbuchautor. Diese Schlagzeilen rücken den Hollywoodstar jedoch in ein völlig anderes Licht: Vin wird nun der sexuellen Nötigung beschuldigt!

Wie TMZ berichtet, muss sich der Filmstar nun einer Klage seiner ehemaligen Assistentin Asta Jonasson stellen. Sie behauptet, von Vin 2010 während der Produktion des fünften "Fast & Furious"-Films sexuell belästigt worden zu sein. Laut den Dokumenten, die dem Medium vorliegen, soll der Schauspieler mehrere Frauen in seine Suite in Atlanta eingeladen haben. Als diese fort waren, soll Vin Asta gewaltsam gepackt, geküsst und ihre Brüste angefasst haben. Seine damalige Assistentin habe versucht, sich zu befreien, doch der 56-Jährige soll nicht aufgehört haben, sie zu bedrängen und habe schließlich angefangen, vor ihr zu masturbieren.

Doch damit nicht genug – denn auch gegen Vins Schwester und Vorsitzende der Firma, die sie angestellt hatte, Samantha Vincent, klagt Asta aufgrund von unrechtmäßiger Kündigung sowie einem feindlichen Arbeitsumfeld. Denn kurz nach dem Vorfall wurde die Assistentin entlassen mit der Begründung, dass ihre Hilfe nicht mehr benötigt werde.

Anzeige

Getty Images Vin Diesel auf dem roten Teppich in Rom 2023

Anzeige

Getty Images Vin Diesel im Mai 2013

Anzeige

Getty Images Vin Diesel, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Louis Leterrier, Ludacris und Sung Kang

Anzeige

Glaubt ihr, dass Vin sich bezüglich der Vorwürfe öffentlich äußern wird? Ja, ganz bestimmt! Nein, das denke ich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de