Zehn Jahre tot: Vin Diesel vermisst Paul Walker jeden Tag!

Vin Diesel (56) veröffentlicht rührende Zeilen! 2013 musste der Fast & Furious-Star einen schrecklichen Verlust hinnehmen. Sein Kollege und Freund Paul Walker (✝40) kam bei einem Autounfall ums Leben. Sein tragischer Tod erschütterte damals die ganze Welt. Gestern jährte sich sein Ableben bereits zum zehnten Mal. Für seine Tochter Meadow Walker (25), seine Familie und seine Freunde bleibt Paul unvergessen. Auch Vin denkt jeden Tag an ihn!

Auf Instagram widmet der Dominic-Toretto-Darsteller seinem verstorbenen Kumpel nun rührende Zeilen. "Nach zehn Jahren... weiß ich, dass diese Tage der schönen Erinnerung mit Tränen gefüllt sein werden. Aber mit der Zeit, mit jedem Jahr, das vergeht, schafft es ein Lächeln mehr, die Tränen zu durchbrechen", schreibt Vin. Er denke jeden Tag an die schönen Momente, die er mit Paul erlebt habe. "Ich weiß, wenn ich dich wiedersehe, wird unsere Bruderschaft stärker sein, als wir sie verlassen haben. Ich vermisse dich", erklärt der 56-Jährige abschließend.

Im Netz teilt Vin regelmäßig Erinnerungen an seine besondere Freundschaft mit Paul. Zudem berührte er nach dem Tod des Schauspielers Millionen von Menschen in den Kinosälen. Denn am Ende von "Fast & Furious 7" erklärt er aus dem Off: "Du wirst immer bei mir sein. Du wirst immer mein Bruder sein."

Instagram / vindiesel Paul Walker und Vin Diesel

Getty Images Paul Walker im März 2009

Getty Images Vin Diesel im Mai 2013

