Oft nominiert: Diese Stars haben noch nie Oscar gewonnen!

Die Oscars stehen vor der Tür! Unzählige Hollywood-Größen durften sich bereits über eine Nominierung freuen – darunter Bradley Cooper (49) und Ryan Gosling (43). Es könnte jedoch sein, dass sie nach der Veranstaltung ohne eine gewonnene Trophäe nach Hause gehen. Das wäre nicht das erste Mal! Der "A Star Is Born"-Darsteller gehört zu den Schauspielern mit den meisten Nominierungen, hat über die Jahre hinweg jedoch noch nie einen Oscar gewonnen. 2013 wurde er für seine Rolle in "Silver Linings" zum ersten Mal in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" nominiert. Auch dieses Jahr kämpft er unter anderem wieder um diese Auszeichnung.

Bei Bradleys Kollegen sieht es ähnlich aus. Ryan ist in diesem Jahr für die Kategorie "Bester Nebendarsteller" im Film Barbie nominiert. Dort konkurriert er unter anderem mit Robert Downey Junior (58) und Mark Ruffalo (56) um den Sieg – beide standen ebenfalls schon einige Male zur Auswahl, gewannen jedoch nie. Doch Ryan hat mit der Nominierung für den Filmsong "I'm Just Ken" noch ein Ass im Ärmel. Schauspielerin Annette Bening steht bei den diesjährigen Oscars bereits zum fünften Mal zur Wahl. Sie konkurriert beispielsweise mit Carey Mulligan (38) um den Preis als beste Hauptdarstellerin. Auch Carey ging schon oft mit einer Nominierung, jedoch ohne Goldjungen nach Hause.

Diese Stars durften sich bereits über eine Oscar-Nominierung freuen – so weit haben es einige Filmstars trotz erfolgreicher Rollen jedoch nie geschafft. So bekam zum Beispiel Jim Carrey (62) nie die Chance, für seine Hauptrolle in "Der Grinch" ausgezeichnet zu werden – Gleiches gilt für Vin Diesel (56) und Richard Gere (74).

Getty Images Filmstar Robert Downey Jr.

Getty Images Jim Carrey im August 2019 in Beverly Hills

