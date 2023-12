Nötigungsklage: Vin Diesel streitet alle Anschuldigungen ab!

Er wehrt sich! Seit gestern stehen schwere Anschuldigungen gegen Vin Diesel (56) im Raum: Seine ehemalige Assistentin Asta Jonasson wirft dem Schauspieler vor, sie während der Dreharbeiten zum fünften Fast & Furious-Film sexuell belästigt zu haben und reichte deswegen Klage ein. Er soll sie nicht nur gewaltsam gepackt, sondern auch ihre Brüste unerlaubt berührt und sie gegen ihren Willen geküsst haben. Nun äußert sich Vin über seinen Anwalt zu den Beschuldigungen!

"Lassen Sie mich ganz klar sagen, dass Vin Diesel diese Vorwürfe kategorisch und in vollem Umfang bestreitet", heißt es in dem Statement von Bryan Freedman, dem Rechtsvertreter des 56-Jährigen, das Variety vorliegt. Es sei das erste Mal, dass der Hollywoodstar von diesen Behauptungen hört, die von einer "angeblich neun Tage angestellten Mitarbeiterin" publik gemacht wurden. Die Anklage wollen Vin und sein Anwalt nicht so einfach auf sich sitzen lassen: "Es gibt eindeutige Beweise, die diese haarsträubenden Behauptungen vollständig widerlegen."

In ihrer Klageschrift behauptet Asta, dass sie wenige Stunden nach dem angeblichen Nötigungsvorfall gefeuert wurde. "Frau Jonasson fühlte sich hilflos, ihr Selbstwertgefühl war zerstört, und sie stellte ihre eigenen Fähigkeiten infrage und fragte sich, ob eine erfolgreiche Karriere von ihr verlangen würde, ihren Körper für eine Beförderung einzutauschen", heißt es in der Erklärung ihres Rechtsanwalts.

Getty Images Vin Diesel auf dem roten Teppich in Rom 2023

Getty Images Vin Diesel im Mai 2013

Getty Images Vin Diesel auf der "Guardians of the Galaxy Vol. 3" Weltpremiere

