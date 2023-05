"Fast & Furious"-Star Vin Diesel verlässt sich auf Shapewear

Auch Vin Diesel (55) darf ein bisschen schummeln! Der weltberühmte Schauspieler ist für seinen durchtrainierten Körper bekannt. Sowohl vor der Kamera als auch auf Social Media präsentiert er Letzteren immer sichtlich stolz. Scrollt man durch seinen Account fallen vor allem sein muskulöser Oberkörper und der pralle Bizeps auf – doch in den letzten Jahren nahm der Fast & Furious-Star immer mehr an Gewicht zu. Um weiterhin gut auszusehen trägt Vin in der Öffentlichkeit Shapewear!

Eine Quelle von Radar Online plauderte aus: "Er ist nicht mehr so muskulös wie früher, deshalb trägt er in der Öffentlichkeit bauchkontrollierende Shapewear und Schulterpolster." Vin sei extrem machohaft, aber auch selbstbewusst – vor allem, weil seine Taille ein paar Zentimeter gewachsen ist. Die dehnbare Shapewear helfe dem Filmstar, seinen Oberkörper zu straffen, seine Haltung zu verbessern und seinen beeindruckenden Bizeps noch größer erscheinen zu lassen. "Sie geben seinem Selbstvertrauen einen zusätzlichen Schub und lassen ihn sich fantastisch fühlen", behauptete der Insider.

Im neuen Streifen des "Fast & Furious"-Franchises "Fast X" ist die Film-Legende auch wieder mit am Start. Zusammen mit dem Hauptcast rund um Vin, Jason Statham (55) und Michelle Rodriguez (44) gab auch Meadow Walker (24) eine Hammer-Figur ab. Zu der Tochter von Paul Walker (✝40) hat Vin sowieso eine sehr enge Bindung: Er führte die Brünette sogar zum Traualtar!

Anzeige

Getty Images Vin Diesel auf dem roten Teppich in Rom 2023

Anzeige

Getty Images Vin Diesel bei der Präsentation von "Fast X"

Anzeige

Getty Images Vin Diesel im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de