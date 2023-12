Penisbruch öffentlich: Stephen Dürr wird hart kritisiert!

Diese Transparenz kommt nicht bei allen gut an! Stephen Dürr (49) musste kurz vor Weihnachten eine besonders schmerzhafte Erfahrung machen: Er hat sich beim Sex den Penis gebrochen! Über den pikanten Unfall spricht der ehemalige Alles was zählt-Darsteller in einem Interview ganz offen – und verrät sogar Details über den Akt mit seiner Frau Katharina! Ist es sympathisch und nahbar, etwas so Intimes in der Öffentlichkeit auszubreiten oder eher befremdlich? Die Promiflash-Leser sind sich einig!

In einer aktuellen Umfrage stimmten 1.005 Leser [Stand: 22. Dezember, 17:30 Uhr] darüber ab, wie sie Stephens Redefreudigkeit empfinden – und es ergab sich ein deutliches Bild! Ganze 773 Votes, also 76,9 Prozent, sind der Meinung, dass der Schauspieler mit dieser Information viel zu viel preisgibt. 23,1 Prozent (232 Stimmen) hingegen finden den offenen Umgang des einstigen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten mit seinem Sexunfall toll.

Dieses Meinungsbild spiegelt sich auch in den Kommentaren unter dem Promiflash-Beitrag auf Instagram wider. "Privatsphäre oder Scham kennt wohl keiner mehr", "Wer veröffentlicht denn so was? Fühlte sich da jemand vergessen?" und "Hirn auch weggevögelt oder warum prahlt man damit in der Öffentlichkeit?", sind nur einige der negativen User-Kommentare, die Stephen Aufmerksamkeitsgier vorwerfen.

RTL / Stefan Gregorowius Stephen und Katharina Dürr, Sommerhaus-Bewohner 2022

Instagram / stephen_duerr Stephen Dürr im Januar 2022 in Hamburg

RTL / Stefan Gregorowius Katharina und Stephen Dürr, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

