"Reitunfall": Stephen Dürr hat sich den Penis gebrochen!

Bei Stephen (49) und Katharina Dürr endete das Liebesspiel mit einem Arztbesuch. Der ehemalige Alles was zählt-Darsteller und seine Ehefrau waren im vergangenen Jahr beim Sommerhaus der Stars zu sehen. Die anderen Bewohner hatten den beiden vorgeworfen, sich abzukapseln, aber das störte das Paar offenbar überhaupt nicht. Zwischen den beiden sei die Stimmung schließlich stets super gewesen. Nun wurde ihnen die Liebe jedoch zum Verhängnis: Stephen hat sich beim Sex den Penis gebrochen.

"Es passierte am Dienstagmittag, als wir ein bisschen Zeit für uns hatten. Mich durchfuhr da in meinem besten Teil ein furchtbarer Schmerz. Es war sofort klar, dass nichts mehr geht, dass etwas nicht in Ordnung war", erinnert sich der Schauspieler im Bild-Interview. Sein Penis sei in der Bewegung abgeknickt: "Es war sozusagen ein Reitunfall."

Stephen hatte daraufhin höllische Schmerzen: "Der Umfang meines Penis hat sich fast verdreifacht. Er ist noch jetzt knallrot und schmerzt. Ist irre empfindlich." Daraufhin sei er zum Urologen gegangen. "Der Ultraschall hat gezeigt, dass der Riss zum Glück klein ist. Ich bin noch mal glimpflich davongekommen. Es muss nicht operiert werden", erklärt der zweifache Vater. Er müsse sich nun schonen und Schmerztabletten sowie Antibiotika nehmen. Außerdem hat er für vier bis fünf Wochen Sexverbot.

Getty Images Stephen Dürr mit seiner Frau Katharina im Juli 2010

Getty Images Katharina und Stephen Dürr bei der Bachelor Party 2012

RTL / Stefan Gregorowius Katharina und Stephen Dürr, Sommerhaus-Bewohner 2022

