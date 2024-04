Frau Katharina ist krank: Stephen Dürr rockt den Ballermann

Stephen Dürr (49) feiert sein Malle-Debüt! Der einstige Alles was zählt-Star plant schon lange seinen großen Auftritt am Ballermann. Den hätte er aber fast abgesagt, da seine Frau Katharina Dürr ins Krankenhaus musste. Schlussendlich reiste Stephen dennoch auf die Insel und rockt die Bühne. Gegenüber RTL berichtet er direkt danach von seinem Gig: "Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich denke, dem Publikum auch. Ich hatte wirklich die Zeit meines Lebens hier!" Einige Besucher der Kult-Disco Oberbayern sind ebenfalls begeistert von seinem Auftritt.

Obwohl Stephen einen großartigen Start am Ballermann hatte, ist er in Gedanken bei seiner Frau. "Eigentlich war geplant, dass wir hier zusammen hinfahren. Wir haben uns zusammen ein schönes Zimmer gebucht. Jetzt kann sie nicht dabei sein, das ist total traurig", zeigt er sich an der Playa bedrückt. Katharina erholt sich derzeit von der Blinddarm-OP und ihr geht es den Umständen entsprechend gut.

Schon vor dem Auftritt meinte Stephen gegenüber Promiflash, dass er für seine Liebste den Ballermann auch sausen lassen würde. Aber er wusste auch: "Katharina würde nur 'Nein' sagen, wenn es ihr wirklich sehr, sehr schlechtginge und sie meinen Beistand braucht. Daher würde ich sofort zustimmen, wenn sie 'Nein' sagen würde." Offenbar hat die Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheit schlussendlich doch ihr "Go" gegeben.

Stephen Dürr Stephen Dürrs Single-Cover

Katharina und Stephen Dürr, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

