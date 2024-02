Polizeieinsatz jagte Stephen Dürrs Familie große Angst ein

Diese Nacht wird Stephen Dürr (49) wohl nicht so schnell vergessen. Anfang des Jahres wurden der Alles was zählt-Darsteller und seine Familie mitten in der Nacht von acht Polizisten und einem Rettungswagen urplötzlich unsanft aus dem Schlaf gerissen. Die Beamten hatten einen Hinweis auf "gefährliche Körperverletzung" in der Straße erhalten. Im Promiflash-Interview lässt Stephen diesen Schreckmoment noch mal Revue passieren.

"Dieser Polizeieinsatz zum Neujahr – der war schon relativ krass, da waren wir auch wirklich aufgeregt zu Hause", erinnert er sich gegenüber Promiflash. Es habe sich herausgestellt, dass jemand der Polizei einen miesen Streich gespielt hatte. "Es war einfach total dumm. Erfahren tun wir davon erst mal nichts, aber es hat einen megagroßen Polizeieinsatz ausgelöst, und wir waren echt erschrocken", echauffiert Stephen sich. Besonders die Kinder von ihm und seiner Ehefrau Katharina seien von dem umstellten Haus und dem Hämmern an der Tür verstört gewesen.

Doch wer erlaubte sich diesen boshaften Scherz – und wollte er damit explizit den Dürrs schaden? "Die Polizei ist halt gezielt zu uns gekommen, die haben gezielt nach mir und meiner Frau gefragt, dementsprechend gehen wir davon aus. Das war ein gezielter Fake-Anruf", vermutet Stephen.

Instagram / stephen_duerr Stephen Dürr im Januar 2022 in Hamburg

RTL / Stefan Gregorowius Katharina und Stephen Dürr, Sommerhaus-Bewohner 2022

RTL Stephen Dürr, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat

