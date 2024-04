Katharina in Klinik: Sagt Stephen Dürr Ballermann-Gig ab?

Am Montag musste Katharina Dürr überraschend am Blinddarm operiert werden. Seither befindet sich die Frau von Stephen Dürr (49) im Krankenhaus – und das ausgerechnet jetzt, wo doch sein Auftritt auf Mallorca auf dem Plan steht. Im Promiflash-Interview verrät der Schauspieler nun mehr zur aktuellen Lage. Würde er seinen Auftritt für seine Partnerin sausen lassen? "Katharina würde nur 'Nein' sagen, wenn es ihr wirklich sehr, sehr schlecht gehen würde und sie meinen Beistand braucht. Daher würde ich sofort zustimmen, wenn sie 'Nein' sagen würde", stellt er klar.

Im Gespräch mit Promiflash verrät der 49-Jährige zudem, inwiefern seine Ballermann-Karriere auf dem Spiel stehe, wenn sein Auftritt ins Wasser fallen würde. "Das wäre mir dann nicht wichtig. Alles ist mit einer Schnapsidee gestartet", verrät Stephen und fügt hinzu: "Wenn es dann beim Schnaps bleibt und nichts weiter daraus folgt, ist es auch gut. Allerdings bin ich noch sehr guter Hoffnung." Einen Plan B gäbe es für ihn nicht.

1994 wurde Stephen in seiner Unter uns-Rolle als Till Weigel zum beliebten Serienstar. Im vergangenen November sorgte der Schauspieler dann für eine große Überraschung: Er will als Partysänger durchstarten. "Ich war in diesem Jahr zwölfmal am Ballermann auf Mallorca. Ich mag den Party-Sound aus der Schinkenstraße, ich mag die Atmosphäre, dort kann ich fast alle Lieder mitsingen", plauderte er gegenüber Bild aus und fuhr fort: "Da habe ich mir gedacht: Das könntest du auch mal auf der Bühne machen."

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_duerr_ Katharina Dürr, November 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / stephen_duerr Stephen Dürr im Januar 2022 in Hamburg

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Stephens Entscheidung verstehen? Ja, ich fühle total mit ihm! Na ja, an seiner Stelle würde ich anders handeln. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de