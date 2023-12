Kommt "Einsatz in 4 Wänden"-Remake für Tine Wittler infrage?

Tine Wittler (50) hat konkrete Pläne! Nach dem Ende ihrer Show "Einsatz in 4 Wänden" ist es ziemlich ruhig um die Einrichtungsexpertin geworden. Sie lebt zurückgezogen in einem knapp 50-Seelen-Dorf im niedersächsischen Wendland und genießt die Ruhe in ihrem fast 200 Jahre alten Bauernhaus. Nebenbei ist sie immer wieder auf Kleinkunstbühnen zu sehen. Zieht Tine mit "Einsatz in 4 Wänden" vielleicht auch bald ein Fernsehcomeback in Erwägung?

"Für eine tägliche Sendung wie 'Einsatz in 4 Wänden' zurückzukehren, kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen. Ich habe keine Lust, ein Remake noch einmal durchzukauen", stellt die Moderatorin im Interview mit t-online klar. Sie habe sich dafür zu sehr weiterentwickelt. Anderen TV-Projekten sei sie jedoch nicht abgeneigt. Sie betont aber: "Die Anfragen, die in den letzten Jahren und Monaten an mich herangetragen wurden, waren inhaltlich nicht so, dass ich das hätte machen wollen."

Ein Konzept konnte Tine aber offenbar überzeugen. Sie sei als Jurorin in der Sendung "Haus des Jahres: Deutschland" dabei und begleitet den Design-Experten Guido Heinz Frinken dabei, das faszinierendste Zuhause des Landes zu finden. "Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und interessiere mich per se für fremder Leute Wohnungen. Deswegen hat die Sendung meine Neugier natürlich sehr getriggert", erklärt die 50-Jährige.

Instagram / wittlerin Tine Wittler beim Wacken Open Air 2023

Instagram / wittlerin Tine Wittler im Oktober 2023

Instagram / wittlerin Tine Wittler und Guido Heinz Frinken, Einrichtungsexperten

