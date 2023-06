Einrichtungs-Queen Tine Wittler: So anders lebt sie heute

Lange Zeit war es still um Tine Wittler (50). Die Interior-Expertin richtete mehr als zehn Jahre lang deutsche Wohnungen und Häuser bei "Einsatz in vier Wänden" ein. Nach Ende der Dreharbeiten der beliebten Einrichtungs-Show verschwand die 50-Jährige für mehrere Jahre von der Bildfläche. Jetzt ist sie wieder aufgetaucht. In einem Podcast berichtet Tine jetzt, wie anders und wo sie heute lebt.

"Wir sind hier in Jabel. Wie ich immer liebevoll sage, im 'Jabel der Welt', in einem mini-kleinen Dörfchen mit round about 48 Einwohnern", erzählt die ehemalige Einrichtungs-Queen im Podcast "Homestory". Heute lebt Tine also nicht mehr in ihrer einstigen Heimatstadt Hamburg, sondern circa 120 Kilometer entfernt im niedersächsischen Wendland. Sie lebt allein in einem fast 200 Jahre alten Bauernhaus und genießt die Ruhe und Natur.

Ihren jetzigen Einrichtungsstil beschreibt die 50-Jährige als "maximal maximalistisch" und als "fröhliches Durcheinander". Tine beschreibt ihr Haus aber keinesfalls als chaotisch: "Ich bin eine sehr ordentliche Person. Es ist alles gut sortiert". Falls es der Interior-Expertin doch irgendwann mal zu bunt werden sollte, könne sie sich in ihrem Schlafzimmer zurückziehen. "Mein Lieblingszimmer, egal wo ich gerade lebe, ist immer das Schlafzimmer. Das ist für mich einfach mein Kokon."

Getty Images Tine Wittler bei ein "Herz für Kinder", 2007

Getty Images Tine Wittler beim Deutschen Comedypreis, 2007

Getty Images Tine Wittler bei der Goldenen Kamera, 2006

