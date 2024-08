Plant Tine Wittler etwa endlich ihre Rückkehr ins Fernsehen?

Lange Zeit war es still um Tine Wittler (51). Die Interior-Expertin richtete mehr als zehn Jahre lang deutsche Wohnungen und Häuser bei "Einsatz in vier Wänden" ein. Mit dem Ende der Dreharbeiten der beliebten Einrichtungsshow verschwand sie jedoch für mehrere Jahre von der Bildfläche. Wie Tine im Interview mit Gala verrät, könnte sie sich nach ihrer langen Pause eine Rückkehr ins Fernsehen mittlerweile durchaus vorstellen. Auf die Frage hin, wie eine neue Sendung aussehen könnte, antwortet das Multitalent: "Dann würde ich gerne interessante Persönlichkeiten, von denen ich noch etwas lernen kann, in mein altes Haus einladen, um mit ihnen einen Tag oder auch zwei auf dem Land zu verbringen, Gespräche zu führen und über das Leben zu reden."

Seit ihrem Rückzug aus dem Rampenlicht hat sich Tine anderen kreativen Projekten gewidmet, wie dem Singen und Schauspielern auf kleineren Bühnen. Der Stress des TV-Alltags und die damit verbundenen Reisen wurden ihr mit der Zeit einfach zu viel. "Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich für meine ganzen anderen kreativen Projekte nicht mehr genug Zeit hatte. Außerdem: Man sieht’s natürlich nicht, aber ich werde älter. Und Baustelle und Dixi-Klo bei dem Wetter waren nicht mehr mein Ding irgendwann. Und jede Nacht im Hotelzimmer auch nicht", gesteht sie.

Tine lebt heute in einem kleinen Dorf namens Jabel im niedersächsischen Wendland, etwa 120 Kilometer von ihrer ehemaligen Wahlheimat Hamburg entfernt. "Wir sind hier in Jabel. Wie ich immer liebevoll sage, im 'Jabel der Welt', in einem mini-kleinen Dörfchen mit rund 48 Einwohnern", erzählt die ehemalige Einrichtungs-Queen im Podcast "Homestory". Ihr Zuhause ist ein fast 200 Jahre altes Bauernhaus, wo sie die Ruhe der Natur in vollen Zügen genießen kann. Ihren aktuellen Einrichtungsstil beschreibt die 51-Jährige als "maximal maximalistisch" und als "fröhliches Durcheinander". Dabei sei ihr Haus jedoch keinesfalls chaotisch: "Ich bin eine sehr ordentliche Person. Es ist alles gut sortiert".

Instagram / wittlerin Tine Wittler im Oktober 2023

Instagram / wittlerin Tine Wittler beim Wacken Open Air 2023

