Der Tod ihres Mannes ist für Kellie Pickler ein "Albtraum"

Dieser tragische Vorfall begleitet sie stets. Kyle Jacobs hatte im Februar Suizid begangen – der Mann von Kellie Pickler (37) fügte sich mit einer Waffe eine Schusswunde zu. Die Country-Sängerin fand ihren Gatten tot in ihrem gemeinsamen Haus auf. Für die ehemalige American Idol-Teilnehmerin ist dies noch immer äußerst traumatisch, im Sommer soll sie bei Freunden geschlafen haben, da sie es zu Hause nicht mehr aushielt. Fast ein Jahr später leidet Kellie immer noch unter dem Verlust.

Ein Insider berichtete InTouch, wie sich die 37-Jährige fühlt. "Natürlich ist Kellie verzweifelt. Sie fühlt sich, als würde sie einen Albtraum erleben", ließ die Quelle verlauten. Kyles Eltern reichten Dokumente ein, um den Tod ihres Sohnes noch einmal untersuchen zu lassen. Es könnte zu Vorladungen kommen, die "weitere Informationen über Kyle ans Tageslicht bringen, die niemand bisher erfahren hat", führte der Informant weiter aus.

Drei Monate nach Kyles Tod lag ein Autopsiebericht vor. Wie Page Six berichtet hatte, starb der 49-Jährige an einer "intraoralen Schrotflintenwunde". Es wurde von den Behörden bestätigt, dass zum Zeitpunkt des Todes keine Drogen in Kyles Körper waren.

Anzeige

Getty Images Kellie Pickler, Country-Sängerin

Anzeige

Getty Images Kellie Pickler im Juli 2019

Anzeige

Getty Images Kellie Pickler mit Kyle Jacobs zu Gast bei "Fox & Friends", November 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de