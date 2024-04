Erstes Konzert nach Kyles Tod: Kellie Pickler ganz emotional

Kellie Pickler (37) kehrt nach schweren Monaten wieder auf die Bühne zurück. Im Februar vergangenen Jahres ist Kyle Jacobs gestorben. Der Ehemann von Kellie Pickler hatte Suizid begangen. Ein Jahr nach dem tragischen Verlust performte die Countrymusikerin am Montagabend erstmals wieder vor einem Publikum – ein emotionaler Moment für die US-Amerikanerin. Im Ryman Auditorium in Nashville wurde sie mit Jubeln und Standing Ovations empfangen, wie einige TikTok-Videos zeigen. Sichtlich gerührt bedankte sich die Sängerin und zollte ihrem verstorbenen Mann Tribut: "Das letzte Mal, als ich hier im Ryman Auditorium war, hatte ich ein Date [mit Kyle], und ich weiß, dass er heute Abend hier bei uns ist."

Der Tod ihrer großen Liebe setzt der 37-Jährigen nach wie vor sehr zu. Ein Insider verriet gegenüber InTouch: "Natürlich ist Kellie verzweifelt. Sie fühlt sich, als würde sie einen Albtraum erleben." Zudem habe die einstige American Idol-Kandidatin lange nicht in dem Haus schlafen können, in dem sich Kyle das Leben genommen hatte. "Sie macht sich Vorwürfe, weil sie die Zeichen nicht gesehen hat. Sie kann es nicht ertragen, in ihrem Haus zu bleiben und ist bei Freunden untergekommen", will RadarOnline von einer weiteren Quelle erfahren haben.

Am 17. Februar 2023 waren Einsatzkräfte zum Anwesen des Ehepaares gerufen worden. "Beamte und Mitarbeiter der Feuerwehr von Nashville reagierten und fanden Kyle Jacobs, der an einer offensichtlich selbst zugefügten Schusswunde in einem Schlafzimmer verstorben war", war in einem Statement der Notfallsanitäter gegenüber Variety erklärt worden. Kellie selbst hatte ihren Mann tot aufgefunden und daraufhin den Notruf abgesetzt.

Getty Images Kellie Pickler im Juli 2019

Getty Images Kellie Pickler mit Kyle Jacobs, August 2016

