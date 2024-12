Kellie Picklers Erbstreit mit Schwiegereltern spitzt sich zu

Die bekannte Country-Sängerin Kellie Pickler (38) befindet sich inmitten eines Rechtsstreits mit den Eltern ihres verstorbenen Ehemannes Kyle Jacobs. Rund ein Jahr nach seinem tragischen Suizid im Februar 2023 forderten Kyles Eltern Reed und Sharon, die auch Mitverwalter seines Nachlasses sind, bestimmte persönliche Gegenstände von Kellie zurück. Zu den geforderten Objekten zählen Kyles Waffensammlung, Uhren, Schmuck, Baseballkarten, Musikinstrumente und persönliche Artikel. Kellie bestritt laut Us Weekly jedoch, dass sie im Besitz dieser Gegenstände ist. Nun eskaliert die bereits angespannte Situation, die Kommunikation beider Parteien erfolgt scheinbar größtenteils über die jeweiligen Anwälte.

In Gerichtsdokumenten, die im August 2024 eingereicht wurden und dem Newsportal vorliegen, gibt der "American Idol"-Star an, dass Reed und Sharon eine Liste mit Vermögenswerten erstellt und sie aufgefordert haben, diese herauszugeben. Sie behauptet zudem, dass einige dieser Gegenstände ohne ihr Wissen aus ihrem Haus entfernt worden sind. Daher ersucht sie nun das Gericht um eine Anordnung, um herauszufinden, welche Objekte von ihren Schwiegereltern entnommen worden sind. Reed und Sharon hingegen widersprechen dieser Darstellung in ihren eigenen Anträgen vom November 2024. Wie das Magazin berichtet, erklären sie, dass sie die Gegenstände auf ausdrückliche Einladung von Kellie und in Anwesenheit ihres Anwalts abgeholt haben. Zudem berufen sie sich auf den Ehevertrag, den Kellie und Kyle 2011 vor ihrer Hochzeit unterzeichnet hatten, um ihre Ansprüche zu untermauern.

Kellie und Kyle lernten sich 2008 kennen und heirateten drei Jahre später. Das Paar galt als eines der Traumpaare der Country-Musikszene und arbeitete oft gemeinsam an musikalischen Projekten. Nach Kyles Tod hatte sich Kellie zunächst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Fünf Monate später, im August 2023, brach sie ihr Schweigen und wandte sich an ihre Fans. "Eine der schönsten Lektionen, die mir mein Ehemann beigebracht hat, war: In Momenten der Krise, wenn du nicht weißt, was zu tun ist, tu nichts und sei einfach still. Ich habe beschlossen, seinem Rat zu folgen", sagte sie gegenüber dem Magazin People. Sie bedankte sich für die zahlreiche Unterstützung von Familie, Freunden und Fans, die ihr geholfen haben, die dunkelste Zeit ihres Lebens zu überstehen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Kyle Jacobs und Kellie Pickler bei den CMA Awards 2015

Getty Images Kellie Pickler, Country-Star

