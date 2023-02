Schuss-Tragödie: Mann von Country-Star Kellie Pickler tot

Kellie Pickler (36) hat einen schweren Verlust zu verkraften! Vielen dürfte die Sängerin durch ihre Teilnahme an der fünften Staffel der US-amerikanischen Castingshow American Idol bekannt sein – immerhin kämpfte sie sich dabei bis auf den sechsten Platz. Seitdem kann die Künstlerin auf eine erfolgreiche Karriere als Country-Sängerin blicken. Auch mit ihrem Ehemann Kyle Jacobs hat Kellie gemeinsame Musik gemacht – doch nun ist der Songwriter plötzlich verstorben!

Am Freitagmittag kam es zu einem schrecklichen Vorfall: Kyle ist im Alter von nur 49 Jahren verstorben. "Die örtliche Polizei erhielt am Freitag einen Notruf aus dem Haus [...]. Beamte und Mitarbeiter der Feuerwehr von Nashville reagierten und fanden Kyle Jacobs, der an einer offensichtlich selbst zugefügten Schusswunde in einem Schlafzimmer verstorben war", heißt es in einem Statement der Notfallsanitäter gegenüber Variety. Dabei kam jede Hilfe der Rettungskräfte zu spät.

Wie es in dem Statement weiter heißt, soll der Notruf von seiner Ehefrau Kellie abgesetzt worden sein. Den Aussagen der Sängerin ist zu entnehmen, dass sie ihren Gatten nicht auffinden konnte und deshalb begann, nach ihm zu suchen. Nachdem es ihr nicht gelang, die Tür zu dem besagten Raum zu öffnen, alarmierte die 36-Jährige schließlich die Einsatzkräfte.

Getty Images Kellie Pickler und Kyle Jacobs im Juni 2017

Getty Images Kellie Pickler und Kyle Jacobs im August 2022

Getty Images Kellie Pickler, Country-Star

