Kellie Pickler schläft nach Tod von Ehemann bei Freunden

Sie muss Schreckliches durchmachen! Die US-amerikanische Country-Sängerin Kellie Pickler (36) durchlebt derzeit einen echten Albtraum: Ihr geliebter Ehemann Kyle Jacobs hat sich im Februar das Leben genommen. Das Paar war 2011 vor den Traualtar getreten und Kyle hatte seine berühmte Frau bei ihrer Musikkarriere unterstützt. Nun wird bekannt, dass Kellie seit dem Tod ihres Mannes nicht mehr in ihrem Haus schlafen kann!

Ein Insider verrät gegenüber RadarOnline, dass Kellie seit dem tragischen Tod ihres Mannes, der sich im Schlafzimmer ihres Nashviller Anwesens das Leben genommen hatte, nicht mehr in den eigenen vier Wänden schlafen könne: "Sie macht sich Vorwürfe, weil sie die Zeichen nicht gesehen hat. Sie kann es nicht ertragen, in ihrem Haus zu bleiben und ist bei Freunden untergekommen." Die Sängerin habe in der schrecklichen Nacht nach ihm gesucht und die Tür zum betreffenden Zimmer schließlich verschlossen vorgefunden, ehe sie den Notruf tätigte.

Ein Autopsiebericht hat mittlerweile ergeben, dass Kyle wohl unter chronischer Alkoholsucht gelitten habe. Der Zustand seiner Organe ließ laut Gerichtsmedizinern diesen Schluss zu. Kellie habe von der Schwere seiner Probleme nichts geahnt.

Getty Images Kyle Jacobs und Kellie Pickler bei den CMA Awards 2015

Getty Images Kellie Pickler und Kyle Jacobs im Juni 2017

Getty Images Kellie Pickler und Kyle Jacobs im August 2022

