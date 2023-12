Emotionale Trauerfeier für "Parasite"-Star Lee Sun-kyun (†)

Lee Sun-kyun (✝48) wurde zur letzten Ruhe gebettet. Am Donnerstag waren die traurigen Neuigkeiten über den Filmstar bekannt geworden: Der Schauspieler ist verstorben – mit nur 48 Jahren. Der leblose Körper des Südkoreaners, der in dem Oscar-Streifen "Parasite" mitgespielt hatte, war in seinem Auto gefunden worden. Die Todesursache ist noch nicht bekannt – nun wurde Sun-kyun aber bereits im Kreise seiner Liebsten beigesetzt.

Das berichten internationale Medien, darunter auch Page Six. Demnach habe die Trauerfeier für Sun-kyun in der Leichenhalle des Seoul National University Hospital stattgefunden – enge Freunde und Familie waren vor Ort. Seine Witwe Jeon Hye-jin soll während der Zeremonie in Tränen ausgebrochen sein. Insidern zufolge soll der zweifache Vater nun eingeäschert und dann in einem Gedenkpark in der Stadt Gwangju beigesetzt werden.

Nach dem plötzlichen Tod des Emmy Award-Preisträgers waren einige Details bekannt geworden. Unter anderem war vor seinem Ableben wegen Drogenbesitzes gegen ihn ermittelt worden – die intensive Berichterstattung darüber soll Sun-kyun sehr belastet haben.

