So ist Influencerin Jackie Miller James' Zustand nach Koma

Geht es Jackie Miller James besser? Im Juni dieses Jahres hatte die Influencerin einen Aneurysma-Riss erlitten und war ins künstliche Koma versetzt worden. Das Schlimme dabei: Sie war in der 39. Schwangerschaftswoche. Einen Monat später folgte dann aber die Entwarnung: Jackie erwachte aus dem Koma und durfte endlich ihr Baby in den Armen halten. Nun gibt ihre Familie ein Update über ihre Genesung.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt Jackies Familie stellvertretend ein Statement und gibt preis, wie es dem Netzstar aktuell geht. "Jackie befindet sich derzeit auf dem Weg der Besserung, mit ihrem Baby und ihrer Familie an ihrer Seite. Die Rehabilitation wird zwar langwierig sein, aber die Motivation, eine neue Mutter zu sein, und die Unterstützung von so vielen von euch haben sie angetrieben, weiterzumachen", lauten die emotionalen Worte. Die frisch gebackenen Mama hoffe außerdem, bald wieder mehr posten zu können und ihrer Community auch "ihren kleinen Segen" Knoxly Rose vorzustellen.

In den Kommentaren zeigen die Fans vor allem Erleichterung, denn sie ließen Jackies Familie in der schweren Zeit viel Zuspruch zukommen. Die Angehörigen erhielten nicht nur zahlreiche Nachrichten, sondern auf einer GofundMe-Seite wurde auch fleißig gespendet. "Wir sind zutiefst gerührt von der ganzen Liebe und der Unterstützung und haben Stärke in der Freundlichkeit und Großzügigkeit von Freunden, Familie, Followern und Fremden gefunden", hieß unter dem Aufruf.

Instagram / jaxandrose Jackie Miller James im Mai 2023

Instagram / jaxandrose Jackie Miller James, Influencerin

Instagram / jaxandrose Jackie Miller James mit ihrem Partner

