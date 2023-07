Influencerin Jackie Miller James ist aus dem Koma erwacht!

Sie ist mit ihrem Baby vereint! Jackie Miller James hatte im vergangenen Jahr ihre erste Schwangerschaft verkündet. Seitdem hatte sie ihre Fans immer wieder mit süßen Schnappschüssen und Einblicke in ihren Alltag als werdende Mama versorgt. Anfang des vergangenen Monats folgte dann jedoch der Schock: Sie wurde in der 39. Schwangerschaftswoche ins künstliche Koma versetzt. Doch nun darf sie ihr Kind endlich in den Armen halten: Jackie ist aus dem Koma erwacht!

"Wir sind überglücklich euch mitteilen zu können, dass eure Gebete für Jackie geholfen haben", schreibt die Familie der Netzbekanntheit auf deren Instagram-Account. "Jackie ist aufgewacht und wurde kürzlich in eines der besten neurologischen Rehabilitationskrankenhäuser des Landes verlegt", heißt es weiter. Die Ärzte seien sehr zufrieden mit den letzten Tests und Werten – die Genesung der Beauty liege über den Erwartungen.

Nur eine Woche vor dem Geburtstermin ihrer Tochter brach die Blondine in ihrem Haus zusammen und wurde von ihrem Ehemann Austin gefunden. Der Grund dafür war ein geplatztes Aneurysma. Daraufhin wurde sie in eine Klinik gebracht, wo ihre Tochter per Notkaiserschnitt zur Welt kam. Zeitgleich wurde Jackie am Gehirn operiert.

Anzeige

Instagram / jaxandrose Jackie Miller James mit ihrem Partner

Anzeige

Instagram / jaxandrose Jackie Miller James im August 2022

Anzeige

Instagram / jaxandrose Jackie Miller James im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de