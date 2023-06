Eine Woche vor Geburt: US-Influencerin reißt Hirnaneurysma!

Kurz vor ihrem wohl schönsten Tag im Leben passierte etwas Schreckliches! Die Influencerin Jackie Miller James verkündete im vergangenen Jahr, dass sie schwanger ist. Seitdem teilt die US-Amerikanerin viele Einblicke in ihre Schwangerschaft. Erst kürzlich verriet sie, dass sie bereits in der 39. Schwangerschaftswoche und überglücklich ist. Doch nun eine Nachricht, die ihre Follower schockiert: Jackie liegt kurz vor dem Geburtstermin im künstlichen Koma!

Wie People berichtet, brach die 35-Jährige in ihrem Hause zusammen und wurde von ihrem Ehemann Austin gefunden. Der Netzbekanntheit sei ein Aneurysma gerissen und das nur eine Woche vor der Entbindung ihrer Tochter. Jackie wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht, wo ihre Kleine per Notkaiserschnitt zur Welt kam. Gleichzeitig wurde die Beauty am Gehirn operiert. Seitdem liegt die Kalifornierin im Koma.

Wie dramatisch der ganze Vorfall ist, wird auch in einem Beitrag auf der Spendenseite GoFund deutlich. "Wenn Jackie und das Baby ein paar Minuten später im Krankenhaus angekommen wären, hätten wir wahrscheinlich beide verloren. Stattdessen kämpft Jackie jeden Tag um ihr Leben, und wir sind optimistisch, dass sie es schaffen kann, wenn wir sie mit den richtigen Spezialisten und Therapiemethoden umgeben", heißt es in einem Statement.

