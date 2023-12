Schauspieler Tom Wilkinson ist mit 75 Jahren gestorben!

Traurige Nachrichten aus der Filmwelt! Tom Wilkinson startete seine Karriere als Schauspieler bereits in den 1970ern. Ab da dauerte es nicht lange, bis der Brite mehr und mehr an Bekanntheit erlangte. Während seiner Laufbahn wirkte er in unzähligen Filmen und Serien mit. In "Shakespeare in Love" stand er beispielsweise gemeinsam mit Gwyneth Paltrow (51) vor der Kamera. Auch in "Der Patriot" mit Mel Gibson (67) war der in Leeds geborene Hollywoodstar zu sehen. Nun wird jedoch Trauriges von Tom bekannt: Er ist verstorben!

Wie unter anderem Mirror berichtet, ist Tom am heutigen Samstag aus dem Leben geschieden. Das gibt sein Management im Namen seiner Familie bekannt. "Mit großer Trauer gibt die Familie von Tom Wilkinson bekannt, dass er am 30. Dezember plötzlich zu Hause verstorben ist", heißt es in der Erklärung. Seine Frau sei an seiner Seite gewesen. Tom wurde 75 Jahre alt – weitere Details sind derzeit nicht bekannt.

Seinen größten beruflichen Erfolg feierte Tom im Übrigen mit dem Comedy-Film "The Full Monty". Seine Leistungen in den Streifen "In the Bedroom" oder dem Thriller "Michael Clayton" brachten ihm zudem zwei Oscar-Nominierungen ein.

Getty Images Tom Wilkinson, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Tom Wilkinson im September 2013

Getty Images Tom Wilkinson, britischer Schauspieler

