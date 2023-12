Unpassend? Tiffany Haddish scherzt über Gefängnisaufenthalt

Sie scheint das Ganze mit Humor zu nehmen! In den vergangenen Monaten sorgte Tiffany Haddish (44) für eine Menge Aufsehen: Nachdem zwei Minderjährige eine Klage gegen die Komikerin wegen sexueller Belästigung fallen gelassen hatten, forderte die Mutter der vermeintlichen Opfer eine hohe Schadensersatzsumme. Danach folgten mehrere Vergehen wegen Trunkenheit am Steuer, weswegen sie verhaftet wurde und sich nun sogar vor Gericht verantworten muss. Doch Tiffany lässt sich davon nicht beirren und reißt sogar den ein oder anderen Witz!

Laut TMZ nimmt die 44-Jährige während eines Auftritts in der Laugh Factory in Los Angeles die aktuellen Schlagzeilen um sie nicht allzu ernst. "Du hast nicht gelebt, bis du nicht mal in Beverly Hills verhaftet wurdest! Es ist wunderschön da drüben", scherzt Tiffany und fügt hinzu: "Wenn ihr etwas tun wollt, dann lasst euch dort verhaften, denn das Gefängnis ist schön."

Dass Tiffany trotz all des Ungemachs positiv in die Zukunft schaut, verriet bereits ihr ehemaliger Manager Tony Mercedes gegenüber Us Weekly: "Sie ist guter Dinge und sieht dem Ausgang ihres aktuellen Rechtsstreits positiv entgegen." Laut ihm nutzte die Schauspielerin einen Urlaub auf Hawaii, "wo sie sich für das kommende Jahr neu aufstellt".

Tiffany Haddish, Schauspielerin

Tiffany Haddish im Oktober 2023

Tiffany Haddish im Oktober 2023

