Nun Mama? Tiffany Haddish stiftet mit Baby-Fotos Verwirrung

Hat Tiffany Haddish (45) heimlich ein Baby bekommen? Die Schauspielerin sorgt nun mit einem neuen Instagram-Beitrag für reichlich Spekulationen. Sie teilt ein Foto, auf dem sie mit einem Baby im Arm zu sehen ist, während ihr langjähriger Freund und Geschäftspartner Jason Lee neben ihr mit einem Kinderwagen posiert. "Die Katze ist aus dem Sack", lautet die vieldeutige Bildunterschrift des Posts. Fans sind begeistert, doch auch verwirrt: "Was soll das heißen?", fragt beispielsweise ein User. Eine offizielle Stellungnahme der "Girls Trip"-Bekanntheit oder ihres Managements gibt es bisher nicht.

Spannend wird die Angelegenheit vor allem dadurch, dass Tiffany und Jason (55) vor einiger Zeit laut People offen darüber gesprochen haben, gemeinsam ein Kind zu bekommen – allerdings rein platonisch. In einer Podcast-Folge von "Hollywood Unlocked" soll Jason im November 2024 sogar ausgeplaudert haben, dass Cardi B (32) als Patentante bereits zugesagt habe, sollte Tiffany sich dazu entschließen, seinen Wunsch zu erfüllen. Tiffany hingegen hegte immer wieder den Wunsch, ein Kind zu adoptieren, wie sie in der Vergangenheit mehrfach erklärte. Ihre Reise nach Afrika im Jahr 2022 brachte diese Idee weiter in den Fokus, doch konkrete Pläne lagen zunächst auf Eis.

Heiß spekuliert, ob Tiffany ihren Kinderwunsch in Angriff nimmt, wurde bereits im vergangenen Jahr, als die Schauspielerin bei der Oscar-Pre-Party von Elton John (78) auf Alkohol verzichtete. Auf Nachfrage weiterer Gäste soll die frühere Party-Maus einer Page Six-Quelle zufolge geantwortet haben: "Ich versuche, schwanger zu werden." Wenige Wochen später erklärte die Comedian allerdings, dass sie einen Alkoholentzug macht. Inwiefern dieser mit einer möglichen Schwangerschaft zusammenhängt, ist jedoch nicht klargestellt worden.

Instagram / tiffanyhaddish Tiffany Haddish und Jason Lee mit einem Baby, August 2025

Instagram / tiffanyhaddish Tiffany Haddish und Jason Lee mit einem Baby

IMAGO / Avalon.red Tiffany Haddish, Schauspielerin

