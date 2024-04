"Bremse weg":Tiffany Haddish packt über Alkoholentzug aus

Sie war lange als Party-Maus bekannt, doch vor ein paar Monaten verabschiedete sich Tiffany Haddish (44) endgültig vom Alkohol. Seitdem hat die Schauspielerin viel über sich selbst gelernt. In einem Interview mit People gibt sie nun einen Einblick in ihr Leben nach dem Alkoholentzug: "Wenn ich eins gelernt habe, dann, dass ich viel zu nett war, als ich noch getrunken habe. Seit ich trocken bin, habe ich viel mehr den Mut, einfach zu sagen, was ich denke. Jetzt verstecke ich mich nicht mehr hinter dem Alkohol. Die Bremse ist weg. Wenn ich jetzt meine Meinung sage, meine ich sie auch hundertprozentig."

Tiffanys Verhältnis zum Alkohol war nicht ganz ungefährlich. Seit 2022 wurde die Schauspielerin zwei Mal wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Den Alkohol aufzugeben, war für Tiff allerdings nicht besonders schwer, wie sie im Interview weiter erzählt: "Manche Leute werden offener, wenn sie betrunken sind. Ich aber nicht. Ich habe gemerkt, dass ich mehr ich selbst bin, wenn ich nicht trinke. Deswegen war es auch relativ leicht für mich, den Alkohol aufzugeben. Man kann sich besser an Dinge erinnern, man hat mehr Spaß. Und wenn man trocken ist, findet man bessere Freunde. Die richtige Art von Freunden."

Als Schauspielerin und Komikerin wurde Tiffany bekannt, doch auch als Autorin hat sie sich bereits einen Namen gemacht. Ihr neues Buch "I Curse You With Joy" soll noch im Mai dieses Jahres erscheinen. Dabei handelt es sich um eine Sammlung persönlicher Texte. Die Party zur großen Buchpremiere könnte allerdings ohne Alkohol stattfinden. Denn wie Tiffany selbst sagt: "Bei jeder Party wird dir der Alkohol praktisch in den Rachen gegossen. Warum? Ich wünschte, die Leute würden darauf ein bisschen mehr Acht geben. Es ist einfach nicht nötig."

Tiffany Haddish, Schauspielerin

Tiffany Haddish, 2023

