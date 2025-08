Diese Stars kamen zu Cara Delevingnes Geburtstagsparty

Cara Delevingne (32) hat im legendären Chateau Marmont in Los Angeles eine glanzvolle Geburtstagsparty geschmissen, die mit Stars nur so gespickt war. Die Feier, die am Dienstagabend stattfand, lockte laut TMZ zahlreiche prominente Gäste an – darunter Selena Gomez (33), Paris Hilton (44), Chrishell Stause (44) und G Flip. Auch Margot Robbie (35) und Jay Hernandez, die gemeinsam mit Cara im Film "Suicide Squad" zu sehen waren, sorgten für Aufsehen: Das Duo posierte Arm in Arm für die Kameras. Cara selbst wurde dabei gesichtet, wie sie stilvoll mit einem Strauß Blumen in ihrem Wagen bei dem Event eintraf.

Die Modeschau des Abends lieferten ohne Zweifel Chrishell und G Flip, die beide in schwarzen, lässigen Anzügen samt glänzenden Loafers auf dem Weg zur Party gesichtet wurden. Eine kleine Überraschung bot die separate Ankunft der früheren Partner Kaia Gerber (23) und Jacob Elordi (28), die beide unabhängig voneinander auftauchten und Spekulationen auslösten. Neben diesen persönlichen Dramen war die prominente Gästeliste beeindruckend: Auch Sängerin Bebe Rexha (35), Darsteller Coleman Domingo, Comedian Tiffany Haddish (45) und Schauspielerin Raven Symone (39) rundeten das glanzvolle Staraufgebot ab.

Für Cara selbst war dies nicht der erste große Moment in Los Angeles in diesem Jahr. Die Schauspielerin, die kürzlich ihren 33. Geburtstag feierte, zeigte schon beim Pride Month in West Hollywood ihr Talent, Menschen durch ihre Energie und Präsenz in den Bann zu ziehen. Für diesen besonderen Auftritt wurde sie sogar als "guardian icon" geehrt. Mit ihrer Freundin, der Musikerin Minke, präsentierte sie damals ein Feuerwerk an Lebensfreude, das perfekt zu ihrem Image als moderner Star passt. Die Geburtstagsfeier reiht sich als weiteres Highlight in ein Jahr voller außergewöhnlicher Events ein.

Getty Images Cara Delevingne im November 2024

Getty Images Paris Hilton, April 2025

Getty Images Margot Robbie, März 2024