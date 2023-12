Trotz mehrerer Anklagen: Tiffany Haddish "ist guter Dinge"

Sie schaut positiv in die Zukunft! In den vergangenen Monaten hatte Tiffany Haddish (44) für eine Menge Aufsehen gesorgt: Wegen sexueller Belästigung mehrerer Minderjähriger war die Komikerin angeklagt worden. Nachdem die vermeintlichen Opfer die Klage zurückgezogen hatten, forderte die Mutter der beiden eine hohe Schadensersatzsumme. Danach folgten mehrere Vergehen wegen Trunkenheit am Steuer. Ein Fall geht nun sogar vor Gericht – doch Tiffany ist positiv gestimmt!

Das offenbart ihr ehemaliger Manager jetzt gegenüber Us Weekly. "Sie ist guter Dinge und sieht dem Ausgang ihres aktuellen Rechtsstreits positiv entgegen", erklärt Tony Mercedes. Aktuell befinde sich die 44-Jährige auf Hawaii, "wo sie sich für das kommende Jahr neu aufstellt". So verrät Tony außerdem: "Für Tiffany geht es darum, nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr Unternehmen und ihre Marke neu zu strukturieren und zu reorganisieren, um sicherzustellen, dass sie die richtigen Leute hat, die ihr dabei helfen, das durchzustehen, denn sie hat erkannt, dass sie nicht in der Lage ist, alles allein zu schaffen."

Dass Tiffany immer wieder mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam macht, beunruhigt vor allem ihre Freunde. "Sobald ich davon hörte, sagte ich nur: 'Oh mein Gott!' Ich bin froh, dass es ihr gut geht", sorgte sich ein Freund in einem Interview mit Radar Online und äußerte zudem seine Bedenken: "Es kommt mir komisch vor. Man sollte meinen, dass jemand in so einer Situation einen Fahrer hat."

Getty Images Tiffany Haddish, Komikerin

Getty Images Tiffany Haddish, Schauspielerin

Getty Images Tiffany Haddish 2022

