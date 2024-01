Miley Cyrus kann sich gut vorstellen, ihren Maxx zu heiraten

Miley Cyrus (31) malt sich mit ihrem Freund eine gemeinsame Zukunft aus. Die Sängerin wurde im November mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet. Es handelte sich dabei um Maxx Morando (25), mit dem die "Flowers"-Interpretin seit April 2022 offiziell zusammen ist. Einblicke in ihre Beziehung teilt die Musikerin nur selten. Doch das hat nichts zu bedeuten – Miley ist nicht abgeneigt, ihren Maxx zu heiraten.

Das verriet ein Insider gegenüber Us Weekly: "Miley könnte sich ein gesundes, positives und fruchtbares Leben mit Maxx vorstellen." Das Paar geht es langsam an, denn die zwei sind noch nicht zusammengezogen. Das ändere nichts an ihren Gefühlen, wie der Informant schilderte: "Miley ist sehr verliebt." Ihm zufolge ziehe es die 31-Jährige durchaus in Erwägung, den Musiker eines Tages zu heiraten.

Die zwei ergänzen sich gut und nehmen Rücksicht aufeinander. Denn Maxx soll derjenige sein, der die Beziehung privat halten möchte. "Er unterstützt Miley und freut sich, bei Veranstaltungen an ihrer Seite zu sein, aber er zieht es vor, dass sie nicht zu viel in der Öffentlichkeit preisgeben", erklärte ein Insider gegenüber OK!.

Getty Images Miley Cyrus bei der Met Gala 2019

Getty Images Miley Cyrus bei einer Filmpremiere, April 2019

MEGA Der Schlagzeuger Maxx Morando, 2019

