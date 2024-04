Stolze Summe: O.J. Simpsons Kreditkarte wurde versteigert!

O.J. Simpsons (✝76) alte Kreditkarte wurde kurz nach seinem Tod versteigert. Wie TMZ berichtet, erwarb ein namentlich nicht genannter Käufer die Karte, die im Jahre 2023 ablief, für umgerechnet etwa 9.974 Euro. Die beachtliche Summe will der Verkäufer Jonathan Lepore jedoch nicht nur für sich behalten. Zehn Prozent des Erlöses möchte er an eine Organisation, die sich gegen häusliche Gewalt einsetzt, spenden.

Ursprünglich hatte Jonathan die Karte für etwa 65 Euro auf Ebay erworben. Im Interview mit dem Magazin erklärte er, dass die Karte als Geschenk für den Vater seines Freundes gedacht war. Dieser habe in den 80er- und 90er-Jahren mit O.J. und dessen damaliger Frau Nicole (✝35) in den Hamptons einiges an Zeit verbracht. Zu der Schenkung sei es schlussendlich jedoch nie gekommen. Jonathan habe zeitweise sogar den Besitz der Karte vergessen. Als vor wenigen Tagen der Tod des ehemaligen Footballers publik wurde, entschloss er sich schließlich, die Karte zum Verkauf anzubieten.

O.J. verstarb am 10. April an den Folgen von Prostatakrebs. Bereits einige Monate vor seinem Tod gab es Spekulationen, dass der ehemalige NFL-Star an dieser Art von Krebs erkrankt sei. Offiziell bestätigte der 76-Jährige das zu Lebzeiten jedoch nie. Lediglich das Gerücht, er lebe in einem Hospiz, dementierte O.J. in einem Video, dass er via X teilte. "Ich weiß nicht, wer das Gerücht in die Welt gesetzt hat, aber ich bin definitiv nicht in einem Hospiz", stellte der Sportstar damals klar.

Anzeige Anzeige

Getty Images O.J. Simpson, Sportler

Anzeige Anzeige

Getty Images O.J. Simpson, 2013

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass die Kreditkarte von O.J. für diese Summe verkauft wurde? Ja, es ist schließlich ein besonderes Erinnerungsstück! Nein, das ist viel zu viel Geld. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de