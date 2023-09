Darum hält Miley Cyrus die Beziehung mit Maxx Morando privat

Dieses Mal macht sie alles anders. Miley Cyrus (30) ist nach der Trennung von Liam Hemsworth (33) wieder glücklich vergeben: Maxx Morando (24) heißt der neue Mann an der Seite der Sängerin. Die beiden lernten sich bei einem Blind Date kennen – und es funkte. Seitdem hält die "When You Look At Me"-Interpretin ihre Beziehung allerdings größtenteils aus der Öffentlichkeit raus – und das hat auch einen Grund.

Maxx will offenbar nicht im Rampenlicht stehen. "Er unterstützt Miley und freut sich, bei Veranstaltungen an ihrer Seite zu sein, aber er zieht es vor, dass sie nicht zu viel in der Öffentlichkeit preisgeben", verrät eine Quelle gegenüber Ok. "Miley hat aus den Fehlern, die sie in der Vergangenheit gemacht hat, gelernt", so die Quelle weiter und sie ergänzt: "Das ist es, was für sie und Maxx funktioniert."

Sogar über eine mögliche Hochzeit sprach das Paar bereits. "Das Thema Heirat kam kürzlich auf und aus heiterem Himmel gab Miley zu, dass sie wieder offen dafür ist", plauderte eine Quelle gegenüber Radar Online aus. "Es würde niemanden überraschen, wenn er ihr einen Heiratsantrag machen würde, oder, wer weiß, vielleicht macht Miley ja selbst den Antrag."

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth im Juni 2019

Getty Images Miley Cyrus im März 2023

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

