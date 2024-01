Angela Merkel ganz privat: Was macht die Altkanzlerin heute?

Angela Merkel (69) genießt ihre Freizeit. Nach 16 anstrengenden Jahren als Bundeskanzlerin gönnt sie sich jetzt eine wohlverdiente Pause. Termine sagt sie konsequent ab, egal wer fragt. Nur zu ganz besonderen Anlässen macht sie eine Ausnahme – zum Beispiel wegen eines Staatsbanketts mit König Charles III. (75). Ansonsten ist es ruhig geworden um die Physikerin. Womit verbringt Angela im Moment ihre Zeit?

Es gibt ein Hauptprojekt, in das sie aktuell die meiste Zeit investiert: ihre Memoiren! Diese schreibt Angela gemeinsam mit ihrer ehemaligen Büroleiterin Beate Baumann und plant wohl bereits die Veröffentlichung im Herbst. Bevor die Uckermärkerin sich zum Schreiben in ihr Büro begibt, stoppt sie jedoch regelmäßig bei ihrem Lieblingsbäcker. Vor dem Geschäft von TV-Köchin Sarah Wiener im Regierungsviertel trifft man die einstige Regierungschefin auch mal ganz leger mit Brötchentüte in der Hand, wie auf diesen Bildern zu sehen ist.

Abgesehen von Brot gibt es bei der Altkanzlerin vermutlich auch ab und an ein Schnitzel. So dinierte sie laut Bild im Dezember mit ihrem Ehemann Joachim Sauer (74) im Berliner Edel-Lokal Borchardt, berühmt für seine Schnitzel und namhaften Gäste. Hier kehren auch Hollywood-Stars wie Brad Pitt (60) ein.

Angela Merkel beim Großen Zapfenstreich in Berlin

Angela Merkel und ihr Mann Joachim Sauer

Angela Merkel, Bundeskanzlerin

