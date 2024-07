Physiker? Das ist über Angela Merkels Mann Joachim bekannt

Jahrelang regierte sie Deutschland und war wohl eine der mächtigsten Frauen weltweit – die Rede ist von Angela Merkel (70). Ganze 16 Jahre lang war die Politikerin Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Ihr Privatleben hielt die promovierte Physikerin weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Im Hintergrund wuselte allerdings das ein oder andere Mal ihr Ehemann Joachim Sauer (75) durchs Bild. Aber was ist über den geheimnisvollen Mann an Angelas Seite bekannt? Die wohl bekannteste Information: Er ist Professor für Physikalische und Theoretische Chemie, genauer noch erfolgreicher Quantenchemiker. Viele Jahre lehrte Joachim als Professor an der Berliner Humboldt-Universität.

Angela beschrieb ihren Ehemann zwar spärlich, aber immerhin etwas aufschlussreich, wie t-online berichtet. Joachim sei "ein prima Kerl", mit viel Selbstbewusstsein und einer beachtlichen Ruhe und Distanz zu vielen Dingen. Seine Liebste schätze ihn sehr als fröhlichen Menschen. Zudem empfinde die Wissenschaftlerin ihren Mann als guten Ratgeber – die Gespräche mit ihm seien "fast lebenswichtig". Vor allem in einem Punkt ist sich das Ehepaar einig: "Ich bin keine Hausfrau. Und er ist kein Hausmann." Angela mache das Frühstück, Joachim wasche die Wäsche, gab sie zudem gegenüber Bunte preis. Mit Politik hat der Liebste der ehemaligen Kanzlerin allerdings überhaupt nichts am Hut.

Obwohl nicht viel über Joachim und Angelas Privatleben bekannt ist, wissen wohl die meisten, dass im Juli ein ganz besonderer Tag im Hause Merkel-Sauer ansteht. Am 17. Juli durfte die in Ostdeutschland aufgewachsene Politikerin nämlich einen runden Geburtstag feiern – und zwar ihren 70.! Zu diesem besonderen Anlass ließ es sich auch Angelas Nachfolger Olaf Scholz (66) nicht nehmen, dem Geburtstagskind einen kleinen Gruß zukommen zu lassen. "Unermüdlich hat sie sich für das Land eingesetzt. Alles Gute zum Geburtstag", ließ er sie via X wissen.

Angela Merkel und ihr Mann Joachim Sauer

Olaf Scholz und Angela Merkel im Mai 2024

