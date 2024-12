TV-Leidenschaft: Angela Merkel sieht sich gerne Serien an

Angela Merkel (70) hat in einem aktuellen Interview enthüllt, dass sie ein großer Fan von Fernsehserien ist. In einem Gespräch mit der Komikerin Hazel Brugger (30), das auf dem YouTube-Kanal des Verlags Kiepenheuer & Witsch veröffentlicht wurde, verriet die ehemalige Bundeskanzlerin Deutschlands, dass sie vor allem Serien über Krankenhäuser, Ärzte und Medizin bevorzugt. "Ich schaue gerne Serien über Krankenhäuser", gestand Angela und zeigte damit eine bisher wenig bekannte Vorliebe.

Während des einstündigen Interviews – das anlässlich der Veröffentlichung ihrer Memoiren "Freiheit" geführt wurde – sprach die 70-Jährige darüber, wie sie sich während des Schreibprozesses entspannte. Sie erzählte, dass sie gerne Serien schaue, um "völlig abzuschalten" und sich eine Auszeit vom Schreiben zu gönnen. Obwohl sie keine konkreten Titel nennen wollte, verriet die Politikerin, dass sie sich besonders für medizinische Serien begeistern kann. "Das hört sich oft sehr kenntnisreich an. Aber wahrscheinlich nur für die Nichtmediziner", scherzte sie und zeigte damit ihren bekannten Humor. Hazel stimmte ihr zu und fügte hinzu, dass Ärzte zum Entspannen wahrscheinlich Politdramen schauen würden.

Die ehemalige Regierungschefin gibt mit dieser Offenbarung einen seltenen Einblick in ihre Freizeitgewohnheiten. Als promovierte Physikerin zeigt Angela damit erneut ihre Verbindung zur Wissenschaft, auch außerhalb der Politik. Ihr Interesse an medizinischen Themen spiegelt möglicherweise ihre analytische Denkweise wider, die sie auch in ihrer politischen Laufbahn auszeichnete. Seit ihrem Abschied aus der Politik im Jahr 2021 hat sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und widmet sich nun persönlichen Projekten wie der Veröffentlichung ihrer Memoiren.

Getty Images Angela Merkel, ehemaliger Bundeskanzlerin Deutschlands

Getty Images Angela Merkels Memoiren "Freiheit"

