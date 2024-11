Angela Merkels Buch verkauft sich am ersten Tag 35.000 Mal

Angela Merkel (70) hat mit der Veröffentlichung ihrer Memoiren "Freiheit" einen fulminanten Start hingelegt. Laut Bunte seien am ersten Verkaufstag rund 35.000 Exemplare des Buches der Altkanzlerin verkauft worden, was dem Verlag Kiepenheuer & Witsch einen beachtlichen Umsatz von etwa 1,47 Millionen Euro eingebracht haben soll. Mit einem Verkaufspreis von 42 Euro pro Exemplar zeigt sich, dass das Interesse an Angelas persönlichen Einblicken in ihre Zeit als Regierungschefin nach wie vor ungebrochen ist.

Trotz dieser beeindruckenden Umsatzzahlen bleibt die Anzahl der verkauften Exemplare hinter einigen anderen Neuerscheinungen zurück. So verkaufte sich der Thriller "Das Kalendermädchen" von Sebastian Fitzek (53) am Erscheinungstag über 80.000 Mal – allerdings zu einem geringeren Preis von 25 Euro. Bei ihrer ersten Signierstunde im Berliner Kulturkaufhaus "Dussmann" zeigte sich dennoch das enorme Interesse an der ehemaligen Kanzlerin und ihrem Werk. Lange Warteschlangen bildeten sich, und viele Fans hofften auf ein persönliches Autogramm. Wie Bunte berichtete, musste die Veranstaltung nach anderthalb Stunden jedoch beendet werden, ohne dass alle Wartenden ihre Signierung erhalten hatten. Auch die kommenden Lesungen am 29. November in Stralsund und am 16. Dezember in Köln sind bereits ausverkauft, was die anhaltende Beliebtheit von Angelas Buch verdeutlicht.

Angelas Memoiren erscheinen in einer Phase ihres Lebens, in der sie sich aus der aktiven Politik in ihr privates Leben zurückgezogen hat. Die 70-Jährige, die als Tochter eines Pastors in der damaligen DDR aufwuchs und später zur ersten weiblichen Bundeskanzlerin Deutschlands wurde, hat nicht nur in politischen Kreisen, sondern auch auf persönlicher Ebene bei vielen Menschen Eindruck hinterlassen. Ihr Buch dominiert derzeit die Amazon-Bestsellerliste in Deutschland. Neben der deutschen Ausgabe sei auch eine englischsprachige Version von "Freiheit" geplant, die in den kommenden Monaten erscheinen soll. Zudem plane der Verlag eine gemeinsame Veranstaltung mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (63) in Washington D.C., was die internationale Bedeutung und das Interesse an ihrer Person noch einmal unterstreicht.

Getty Images Angela Merkel, November 2024

Getty Images Angela Merkel und Olaf Scholz, 2021

