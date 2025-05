Angela Merkel spricht Margot Friedländer (†) Dankbarkeit aus

Margot Friedländer (✝103) verstarb am Freitag in ihrer Heimatstadt Berlin. Die Holocaust-Überlebende hatte ihr Leben damit verbracht, Menschen über die Grausamkeiten des nationalsozialistischen Regimes aufzuklären und wird deshalb bewundert. Auch Angela Merkel (70) erklärt nun gegenüber Bild: "Wir können gar nicht dankbar genug sein, dass Margot Friedländer die Kraft fand, von ihrer Leidens- und Lebensgeschichte zu erzählen. Damit legte sie Zeugnis ab." Vor allem die Arbeit der Zeitzeugin mit Kindern und Jugendlichen würdigt die Altkanzlerin als besonders bedeutend.

Margot war zum Zeitpunkt ihres Todes stolze 103 Jahre alt und hatte bis zuletzt an ihrem Lebenswerk weitergearbeitet. Angela Merkel findet eine Sache dabei sehr beeindruckend: "Für mich kann kein Satz dieses Vermächtnis eindrucksvoller vermitteln als Margot Friedländers eigene, bis zuletzt wieder und wieder gesagten Worte: 'Seid Menschen'." Damit appellierte die Autorin zeit ihres Lebens an den Zusammenhalt aller Mitbürger.

Margot wurde 1921 in eine jüdische Familie in Berlin geboren. Ihre Mutter, ihr Vater und ihr Bruder wurden während des Zweiten Weltkriegs von den Nazis ermordet. Sie war die einzige Überlebende und wanderte 1946 mit ihrem Partner Adolf Friedländer nach New York aus. Über 60 Jahre später kehrte sie nach Deutschland zurück und erzählte seitdem ihre Lebensgeschichte in Büchern, Fernsehbeiträgen und Vorträgen. Für dieses Engagement erhielt sie unter anderem ein Bundesverdienstkreuz, einen Bambi und den Deutschen Fernsehpreis.

Angela Merkel und Margot Friedländer, September 2021

Margot Friedländer im September 2024