Nach gesundheitlichen Problemen: Franz Beckenbauer ist tot

Die Sportwelt trauert um Franz Beckenbauer (✝78)! Der ehemalige Fußballspieler und Bundestrainer hatte seit einiger Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen – vor ein paar Jahren hatte er unter anderem einen Augeninfarkt. Zudem musste er mehrere Herz-OPs durchstehen und litt an Parkinson sowie Demenz. Im September soll er dennoch seinen 78. Geburtstag mit seinen Freunden gefeiert haben, um das Beste aus der Situation zu machen. Doch sein Zustand hat sich offenbar nicht verbessert: Beckenbauer ist tot.

In einem offiziellen Statement der Familie heißt es: "In tiefer Trauer teilen wir mit, dass mein Mann und unser Vater Franz Beckenbauer am gestrigen Sonntag im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist." Seine Angehörigen bitten zudem darum, in Stille trauern zu können. Die Fußballegende wurde 78 Jahre alt.

Beckenbauer zählt zu den größten Fußballern der deutschen Geschichte. 1974 erspielte er mit der deutschen Nationalmannschaft den Weltmeistertitel – 1990 ein zweites Mal, allerdings als Trainer. Beim "Sommermärchen" 2006 war er als Funktionär dabei.

