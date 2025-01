Erster Todestag: Franz Beckenbauer (†78) bleibt unvergessen

Am 7. Januar 2024 verlor die Fußballwelt eine ihrer größten Ikonen: Franz Beckenbauer (✝78). Mit seiner Spielweise als Libero revolutionierte er den Fußball und prägte die internationale Sportszene über Jahrzehnte. Von seinen Wurzeln im Münchner Stadtteil Giesing bis hin zu seinen Erfolgen als Weltmeister – 1974 als Spieler und 1990 als Teamchef – und als Organisator des Sommermärchens 2006 war Beckenbauer nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit ein gefeierter Star und Botschafter des Sports. Zu seiner Trauerfeier in der Münchner Allianz Arena kamen im Januar 2024 rund 30.000 Menschen, um Abschied zu nehmen.

Heute jährt sich der Todestag des 78-Jährigen zum ersten Mal. Aus diesem Anlass gedenken zahlreiche Fans des Fußballtrainers auf rührende Weise in den sozialen Medien. "Heute vor einem Jahr ist unser geliebter Franz Beckenbauer und die größte Legende unseres FC Bayern leider im Alter von 78 Jahren von uns gegangen. Ruhe in Frieden, für immer, Kaiser Franz" oder "Heute ist es ein Jahr her, dass unser geliebter Kaiser Franz Beckenbauer von uns gegangen ist... Und wir trauern immer noch", lauten dabei nur zwei der betroffenen Kommentare auf X.

Franz Beckenbauers sportliche Erfolge sind bis heute unerreicht. Mit dem FC Bayern München gewann er vier deutsche Meistertitel, vier DFB-Pokale und dreimal den Europapokal der Landesmeister. Auch als Trainer und Funktionär glänzte er, führte die Nationalelf 1990 zum WM-Titel und holte die Fußballweltmeisterschaft 2006 nach Deutschland – die zum "Sommermärchen" wurde und weltweit Bewunderung auslöste. Posthum wurde ihm weitere Anerkennung zuteil: So trägt der Deutsche Supercup nun seinen Namen, und die Adresse der Allianz Arena wurde offiziell in Franz-Beckenbauer-Platz 5 umbenannt. Sein Vermächtnis ist nicht nur sportlicher Natur, sondern auch kulturell tief verwurzelt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Franz Beckenbauer, ehemaliger Fußballtrainer

Anzeige Anzeige

Getty Images Franz Beckenbauer im Jahr 1980

Anzeige Anzeige