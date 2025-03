Rührende Erinnerungen: Beckenbauer-Cup zu Ehren des Kaisers

Emotionale Szenen prägten den Beckenbauer-Cup 2025, der im SAP Garden in München stattfand. Das Turnier, organisiert zu Ehren der verstorbenen Fußballlegende Franz Beckenbauer (✝78), brachte Fans, ehemalige Spieler und Familie zusammen. Besonders rührend waren die Worte seines Sohnes Joel Beckenbauer, der vor Beginn des Turniers vor die Menge trat. "Der ganze Körper bekommt eine Gänsehaut", sagte Joel und sprach voller Stolz über das Andenken seines Vaters. "Ich habe meinen Vater ja nie live spielen sehen. Es ist unglaublich, in wie vielen Herzen er weiterlebt." Auch Witwe Heidi Beckenbauer brachte ihre Dankbarkeit zum Ausdruck und würdigte die Organisatoren des Turniers: "Vielen Dank von Herzen. Es ist fantastisch, was hier zu Ehren von Franz gemacht wurde", berichtete RTL.

Das Event, das im Rahmen des 125-jährigen Jubiläums des FC Bayern München stattfand, zog zahlreiche Fußball-Legenden an, darunter auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (63). Matthäus, der eine enge Freundschaft zu Franz Beckenbauer pflegte, betonte die Bedeutung des Turniers: "Ich glaube, dass Franz von oben zuschaut und sich freut, dass so viele Menschen erschienen sind." Die Einnahmen aus dem Turnier kommen der Franz-Beckenbauer-Stiftung zugute, die seit Jahrzehnten Menschen mit Behinderung und in Not unterstützt. Franz Beckenbauer, der am 7. Januar 2024 im Alter von 78 Jahren verstarb, hatte es sich stets zur Aufgabe gemacht, anderen zu helfen. Heidi Beckenbauer erklärte dazu: "Franz hat immer gesagt, er möchte etwas von seinem Glück abgeben, und das werden wir weiter verfolgen."

Das Turnier bot nicht nur sportliche Highlights, sondern wurde auch zu einem emotionalen Familientreffen der besonderen Art. Franz Beckenbauer, der als "Kaiser" des deutschen Fußballs bekannt war, hinterlässt eine beeindruckende Karriere und ein großes Vermächtnis. Seine Kinder erinnern regelmäßig an seinen Einfluss, sowohl privat als auch in der Welt des Sports. Heidi Beckenbauer, die zweite Ehefrau der Fußballlegende, führte über Jahre hingebungsvoll an seiner Seite die Rolle der Unterstützerin. Für die Familie bleiben solche Veranstaltungen wie der Beckenbauer-Cup nicht nur ein Anlass zu feiern, sondern auch ein wichtiger Weg, Franz Beckenbauers Erbe lebendig zu halten.

Getty Images Franz Beckenbauer, März 2013

Getty Images Joel, Heidi und Franz Beckenbauer im Juli 2019

