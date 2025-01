Franz Beckenbauers Tochter Francesca zeigt erstmals Partner

Franz Beckenbauers (✝78) Tochter Francesca schwebt auf Wolke sieben und das sollen jetzt auch alle wissen. Die 21-Jährige war in Kitzbühel zu einem noblen Karpfenessen eingeladen – an ihrer Seite posierte zum allerersten Mal ihr Freund Karl Altenhuber. Bilder, die Bild vorliegen, zeigen sie stolz und eng umschlungen. Der Funke scheint so richtig übergesprungen zu sein – das kommt nicht von irgendwoher, denn Karl und Francesca haben viel gemeinsam. Genau wie ihr verstorbener Papa hat der Österreicher beispielsweise eine enge Verbindung zum Fußball: Laut dem Magazin steht er bereits seit seiner Kindheit auf dem Rasen.

Auch haben beide einen Sinn für den guten Zweck. Während Francesca sich zusammen mit Mama Heidi und ihrem Bruder Joel regelmäßig für die Stiftung ihres Vaters, die Franz Beckenbauer-Stiftung, einsetzt, ist Karl für die Charity-Organisation Carolus Privatstiftung aus Wien im Einsatz. Ein wenig Pendeln gehört für die Beziehung der beiden aktuell noch dazu: Francesca studiert in München Wirtschaft, ihr Liebster studiert ebenfalls, lebt aber offenbar in Österreich. Nebenbei ist er bereits geschäftlich tätig und betreibt mit dem österreichischen Schauspieler Stan Steinbichler eine Firma für Event-Management.

Sicher wäre auch Francescas Vater froh darüber, dass seine Tochter so glücklich ist. Die Studentin ist eines von Franz' insgesamt fünf Kindern. Sie und Bruder Joel sind die jüngsten Sprösslinge des Kaisers, wie er in Fußball-Deutschland genannt wurde. Die drei ältesten Söhne des ehemaligen Fußballtrainers stammen aus früheren Beziehungen. Leider musste Franz zu Lebzeiten schon einen seiner Söhne verabschieden: Stephan verstarb 2015 mit nur 46 Jahren an einem Hirntumor. Er wurde auf dem Münchner Friedhof Perlacher Forst beerdigt – sein Vater wurde nach seinem Tod im Januar 2024 gegenüber von ihm bestattet.

Panama Pictures / ActionPress Joel, Francesca und Heidi Beckenbauer bei der Kinderlachen-Gala in Dortmund, 2022

Getty Images Franz Beckenbauer im Juni 2010

