Mitarbeiter wirft Regisseur Samuel Theis Vergewaltigung vor

Schwere Vorwürfe gegen Samuel Theis! Der Franzose machte sich im Laufe der Jahre als Schauspieler und Regisseur in der Filmbranche einen Namen. Mit Produktionen wie "Anatomie eines Falls", "Versailles - Der Traum eines Königs" oder "Der männliche Blick: Stürmer & Verteidiger" feierte er Erfolge. Nun wird der 45-Jährige jedoch mit harten Beschuldigungen konfrontiert. Ein Mitarbeiter wirft Samuel vor, ihn vergewaltigt zu haben!

Wie Libération berichtet, soll der angebliche Übergriff nach einer Party im Juli 2023 stattgefunden haben. Der Mitarbeiter, der gemeinsam mit Samuel an dem Film "Je te jure" gearbeitet hatte, behauptet, er sei am nächsten Morgen in einer angemieteten Wohnung von Samuel vergewaltigt worden. Nach Berichten von Variety bestreitet Samuel die Vorwürfe. Laut ihm sei die sexuelle Begegnung einvernehmlich gewesen.

Bisher sollen noch keine Ermittlungen gegen Samuel laufen. Das erklärt seine Anwältin gegenüber Variety. "Die einzige Untersuchung in diesem Fall wurde von der Produktion in Auftrag gegeben und von einer unabhängigen Organisation durchgeführt. Sie wurde im September vorgelegt und war 300 Seiten lang – die Schlussfolgerung ist, dass es keine Elemente gab, die das Geschehen als sexuellen Übergriff qualifizieren", führt sie aus.

Getty Images Samuel Theis, 2023

Getty Images Jehnny Beth, Samuel Theis und Milo Machado Graner in Cannes, 2023

Getty Images Samuel Theis, Regisseur

