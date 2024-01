Ohne Schamgefühl: Gary Busey uriniert in der Öffentlichkeit

Er sorgt erneut für Aufsehen! An über 180 Film- und Serienproduktionen wirkte der Schauspieler Gary Busey (79) in den vergangenen Jahrzehnten mit. Doch seit einigen Jahren gelangt er nicht mehr durch seine Karriere in den Fokus der Öffentlichkeit: Im August 2022 nahm Gary an einem Meet & Greet teil – daraufhin warfen ihm aber gleich mehrere Frauen vor, sie belästigt zu haben. Gary stritt die Vorwürfe allerdings ab. Nun macht er erneut mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam: Gary wurde beim Urinieren in der Öffentlichkeit erwischt!

Das zeigen die Bilder, die unter anderem TMZ vorliegen: So erwischten Paparazzi den 79-Jährigen am Donnerstag in Malibu. Gary schien das allerdings wenig auszumachen: Ungeniert zieht er sich seine Hose herunter und erleichtert sich in einem Busch – ein provokantes Lächeln in Richtung der Fotografen kann er sich dabei nicht verkneifen. Ob das öffentliche Urinieren für Gary Konsequenzen haben wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass Fotografen Gary beim Pieseln in der Öffentlichkeit erwischten: Im August 2022 saß der "Point Break"-Star auf einer Bank gegenüber seine Haus in Malibu und urinierte ebenfalls. "Gary sitzt oft auf der Bank vor seinem Haus, um zu meditieren und auf den Ozean zu schauen. Wir können nur vermuten, dass er in seinem Alter vielleicht nicht mehr rechtzeitig auf die Toilette gehen konnte, was erklärt, was in dem Video auf der Bank passiert ist", erklärte daraufhin ein Vertreter.

