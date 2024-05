So erinnern sich König Frederik und Königin Mary an Krönung

König Frederik von Dänemark (55) und Königin Mary (52) sitzen seit Anfang dieses Jahres auf Dänemarks Thron. Die Erinnerung an den großen Tag der Krönung ist bei beiden fest verankert, wie ein Beitrag der beiden gegenüber dem dänischen Sender TV 2 verdeutlicht. "Es war sehr überwältigend und bewegend. Der schönste Moment war, als Mary und die Kinder kamen und direkt hinter mir standen, während mir das dänische Volk von vorne zugewunken hat. Es war eines der großartigsten Erlebnisse meines Lebens", führt er schwärmend aus.

Mary schildert den historischen Moment auch aus ihrer Perspektive. "Ich stand mit den Kindern zusammen und als wir auf den Balkon getreten sind, um unserem Schicksal entgegenzutreten, war das ein Moment, der mich sehr bewegt hat. [...] Es war ein sehr schöner Augenblick. Ich war sehr glücklich und sehr stolz", sagt sie gerührt. Die Abdankung von Königin Margrethe (84) beschäftigte das Land – das neue Königspaar hätte seine Aufgabe aber nicht schöner beginnen können.

Die Zukunft des Königshauses liegt damit in Frederiks und Marys Händen. Haben sie Ideen, wie sie diese gestalten wollen? "Wir haben noch keine genaue Route geplant, aber es geht in eine gute Richtung. [...] Wir wollen als royales Paar sichtbar und präsent innerhalb von Dänemark sein", führt Mary aus. Ob sie Modernisierungen in ihrer Regentschaft anstreben, sprechen sie hier nicht an.

König Frederik X. und Königin Mary von Dänemark, 2024

König Frederik und Königin Mary im März 2024

